امام جمعه آوج: سرنوشت اسرائیل با حرکت جدید نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته، فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را یکی از پایه‌های اساسی سلامت جامعه و از مهم‌ترین وظایف فردی و اجتماعی انسان دانست و اظهار کرد: امام حسین (ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت اسلامی قیام کردند.

وی افزود: این فریضه در قرآن کریم نیز از ویژگی‌های برجسته مؤمنان محسوب می‌شود و بی‌تفاوتی نسبت به آن، جامعه را به سمت بی‌بندوباری سوق می‌دهد.

حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: اگر هر یک از ما در دایره خانواده و طایفه خود به این واجب عمل می‌کردیم، شاهد این حجم از مشکلات اخلاقی و اجتماعی در جامعه نبودیم. یکی از بهترین راه‌های ابراز عشق و ارادت به امام حسین (ع)، اصلاح خویشتن و خانواده بر اساس ارزش‌های اسلامی است.

گرامیداشت آزادگان سرافراز و محکومیت کودتای ۲۸ مرداد

خطیب جمعه آوج با اشاره به سالروز بازگشت پر افتخار آزادگان به میهن اسلامی عنوان کرد: آزادگان ما رنج‌های بسیاری را زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه دشمنان تحمل کردند که آثار آن هنوز بر جسم و جان برخی از این عزیزان باقی است. عده‌ای نیز در راه دفاع از میهن به شهادت رسیدند.

امام جمعه آوج در ادامه با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد افزود: ایالات متحده همواره در پی توطئه علیه ملت ایران بوده است؛ از جنگ تحمیلی ۸ ساله گرفته تا تجاوز ۱۲ روزه که نقش آمریکا در آن بسیار پررنگ بود. آنان حتی برای رسیدن به اهداف خود، زیرساخت‌های کشور عراق را نیز نابود کردند.

مساجد؛ پایگاه آشنایی جوانان با ارزش‌های دینی

حجت‌الاسلام موسوی با گرامیداشت سالروز مساجد، بر لزوم احیای نقش محوری این پایگاه‌های مقدس در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: مساجد باید از حضور مردم و به ویژه جوانان پر شوند. این در حالی است که دشمن در تلاش است تا حضور جوانان در مساجد را کمرنگ سازد و آنان را از کانون‌های معنوی دور نگه دارد.

محکومیت جنایات صهیونیست‌ها و تقدیر از موکب‌داران اربعین

امام جمعه آوج جنایات مستمر رژیم اشغالگر قدس را به شدت محکوم و خاطرنشان کرد: اسرائیل غاصب هر روز مرتکب جنایتی جدید می‌شود؛ حتی به گرسنگان در صف دریافت غذا نیز حمله کرده و آنان را به خاک و خون می‌کشد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی که گفته بود می‌تواند آب برای مردم غزه فراهم کند، تصریح کرد: چگونه این جانی، ناگهان دلسوز مردم ما شده است؟ اما به لطف تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و وحدت مثال‌زدنی مردم، نیروهای مسلح ما در جنگ دوازده روزه به خوبی درخشیدند. اگر دشمن بخواهد دست به حرکت دیگری بزند، پاسخ ما نابودی و پایان حیات رژیم صهیونیستی خواهد بود.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان با اشاره به فشارهای آمریکا بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله، اظهار داشت: آمریکا با دروغ‌پراکنی و فریبکاری می‌خواهد حزب‌الله را که عامل اصلی بقا و مقاومت لبنان است، تضعیف کند.