۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی را نابود خواهد کرد

جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی را نابود خواهد کرد

گنبد-امام جمعه موقت گنبدکاووس با تأکید بر منطق زورگویی رژیم صهیونیستی و آمریکا، وعده داد که جبهه مقاومت این رژیم کودک‌کش را نابود خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله رجنی، امام جمعه موقت گنبدکاووس، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته، با اشاره به منطق سلطه‌گرانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: منطق این رژیم‌ها زبان زور است و برای اینکه این ظالمان تاریخ سرجایشان بنشینند، باید با منطق خودشان با آن‌ها برخورد کرد.

وی افزود: جبهه مقاومت قادر است این رژیم کودک‌کش را نابود کرده و امنیت و آرامش را به مردم منطقه بازگرداند.

رجنی در ادامه با تسلیت ایام اربعین حسینی، به اهمیت دهه پایانی ماه صفر اشاره کرد و افزود: این دهه متعلق به نبی مکرم اسلام (ص)، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) است. وعاظ و علما باید در منابر خود فضائل این بزرگواران را بیش از پیش برای مردم تشریح کنند و آنان را به الگوگیری از این شخصیت‌های بزرگ دعوت کنند.

امام جمعه موقت گنبدکاووس همچنین به مناسبت ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: منش و عظمت آزادگان ما که در دوران اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق تحت شکنجه‌های فراوان قرار گرفتند، همواره ماندگار و الگوی مقاومت برای نسل‌های آینده خواهد بود.

