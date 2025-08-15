هرکس به آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته کرج اظهار داشت: دشمنان فهمیده اند باید به هر وسیله‌ای ولو به پیام فارسی و یاد گرفتن فارسی مردم را از انقلاب جدا کنند چنانچه اخیراً سران صهیونی دارند در همین مسیر تلاش می‌کنند و با ژست دلسوزی موضوع کمبود آب در ایران را طرح می‌دهند در حالی که سرزمین‌های اشغالی فلسطین با بحران آب مواجه هستند.

امام جمعه کرج گفت: دشمنان با مکر و روش‌های مختلف می‌خواهند بین مردم و مسئولان ایران اسلامی تفرقه ایجاد کنند که نباید فریب دشمن را خورد.

وی همچنین با اشاره به مناسبت تاریخی ۲۸ امرداد سال ۱۳۳۲ گفت: این تاریخ را باید به یاد آورد که در آن دشمنان بر مردم سلطه پیدا کردند و اموال کشور را به یغما بردند اما درطول تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز به فضل الهی نتوانستند و نخواهند توانست بر کشور مسلط شوند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه هرکس به آمریکا اعتماد کرده ضربه خورده است، گفت: بنا براین باید از اعتماد به آمریکا عبرت بگیریم و باید ببینیم دشمنان برای ضربه زدن به ما می‌خواهند چه چیزی را پنهان کنند.

وی ادامه داد: یکی از روش‌ها ناامید کردن افراد جامعه نسبت به آینده است، سخنرانی‌های سران استکبار برای ناامید کردن مردم از انقلاب است؛ دشمنان با خبرهای دروغین و تحریف شده به دنبال فریب افکار عمومی هستند.

امام جمعه کرج تاکید کرد: باید در خنثی سازی نقشه دشمن به خوبی نقش آفرینی کینم چرا که دشمن به دنبال آن است که مردم را نسبت به مسئولان بی اعتماد کند.

وی اضافه کرد: باید نسبت به اشتباه مسئولان انتقاد منصفانه بدون پرخاشگری داشت چنانچه روی مساله نفوذ و نفوذی‌ها باید دقت داشته باشیم.

آیت الله حسینی همدانی گفت: کودتای ۲۸ امرداد با این همه خسارت‌های بعدی که برای مردم جمهوری اسلامی ایران داشت نتیجه ۱۴ ماه جنگ علیه کشور بود.در آن زمان برای مردم و مسئولان چهره انگلیس واضح شده بود؛ در همان روزها رئیس جمهور آمریکا بر مردم ژاپن بمب اتم ریخت و برای ملاقات با دکتر مصدق به ایران آمد؛ بعد مصدق شهریور همان سال به مجلس رفت و درسخنرانی هایش معلوم بود که به آمریکایی‌ها اعتماد کرده و آمریکایی‌ها پشتوانه‌های مردمی مصدق را از بین بردند.

امام جمعه کرج یاد آور شد: بنابراین باورهایی دشمنان در زمان دولت مصدق جنبه‌های دینی را تضعیف کردند و مصدق از مردم فاصله گرفت و دستور داد نواب صفوی راکه اصل ملی شدن صنعت نفت را انجام داد به زندان انداختند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز اضافه کرد: درنهایت دیدیم که آمریکایی‌ها به مصدق گفتند که دولت شما را به رسمیت نمی‌شناسیم و او را رها کرده و به کودتا چی ها سپردند.

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از سخنانش که با تکبیر نمازگزاران همراه بود، بیان کرد: ملت ایران در برابر مذاکرات اعتراض می‌کند چون از این حقه بازی‌ها زیاد دیده است.

آیت الله حسینی همدانی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران تعامل با کشورهای همسایه را درطول تاریخ پیروزی پربرکت انقلاب اسلامی در دستور کار داشته و ورود بیگانه همواره سبب به هم خوردن آرامش منطقه شده است.

امام جمعه کرج اضافه کرد: دشمن امروز به دنبال آن است که نفوذ خود را در قفقاز و آذربایجان تثبیت کند درحالی که جمهوری اسلامی ایران روی این مناطق حساس بوده و نسبت به تغییر ژئوپلتیک شمال غربی خودش هشدار داده است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که دالان اقتصادی ایران و ارمنستان به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی باید حفظ شود. چنانچه رهبر معظم انقلاب سال گذشته دردیدار با نخست وزیر ارمنستان بر اهمیت موضوع تاکید کردند.

امام جمعه کرج بیان کرد: هر اقدامی در منطقه غرب آسیا که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را به هم می‌زند به شدت محکوم می‌کنیم.دشمنان به دنبال از بین بردن منافع متقابل کشورهای غرب آسیا هستند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: دستگاه دیپلماسی توجه داشته باشد نسبت به منافع ملی کوتاهی نشود چراکه جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی برای حفظ منافع خود در منطقه مشروع می‌داند؛ براین اساس پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران به سمت احیای محور شمال - جنوب یعنی از بندر چابهار و انزلی به سمت آستارا و از آنجا به روسیه و هند حرکت کند.

امام جمعه کرج تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قدرت بازدارندگی خود را نباید در منطقه از دست دهد و باید روابط خود را با ارمنستان تقویت کند.

وی اضافه کرد: همه باید در مقابل دشمن با صلابت و اقتدار سخن بگوییم چرا که هم قرآن و هم اهل بیت (ع) تاکید می‌کنند زبان سخن با دنیا باید زبان عزت باشد بنابراین تسلیم هیچ زورگویی نمی‌شویم.

امام جمعه کرج با اشاره به مناسبت روز وقف گفت: این مهم تأثیر بسزایی در گسترش علم، صنعت، معنویت و مسائل اقتصادی دارد. می‌توان در بحث آب و برق موقوفاتی داشت و سرمایه گذاری کرد تا از ثمرات الهی و معنوی آن بهره مند شد.

نماینده ولی فقیه در ادامه به نکته استانی پرداخت و افزود: به نامگذاری محلات و مناطق اهمیت داده شود با همان نام صدا زده شود این اسامی باید تکرار شود تا اسم‌ها تغییر نیابد چنانچه برخی از اسامی پل‌ها و معابر را دائم تکرار کنید مانند پل آیت الله رئیسی یا پل سید حسن نصرالله چراکه برخی مواقع با نام دیگری از این اماکن یاد می‌کنند.نصب تابلو بر روی این مکان‌ها ضروری است.

وی اضافه کرد: همچنین از مسئولان خواست تا بازار رها نشود و نظارت بر قیمت‌ها استمرار داشته باشد چرا که نان هنوز مسئله است. اداره کل صمت و سایر دستگاه‌های نظارتی به وظیفه نظارتی خود در خصوص مسائل فرهنگی و اخلاقی مراکز فروش نظارت داشته باشند.

امام جمعه کرج بیان داشت: در همین ایام اربعین مناسبت بازگشت آزادگان را به کشور داریم که خاطرات سنگینی بیان می‌کنند که باید با آنان ارتباط داشت و لازم است خاطرات این عزیزان را مرور کرد چراکه تلاش بسیاری برای تثبیت انقلاب اسلامی داشتند.

امام جمعه کرج افزود: آزادگان حماسه‌های عظیمی در دوران اسارت داشتند و تاریخ انقلاب اسلامی را مردم ایران بوجود آوردند و خود از این ارزش‌ها در برابر بیگانگان محافظت کردند.