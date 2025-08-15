درگذشت یک هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، همت‌علی رضایی هنرمند پیشکسوت موسیقی مقامی لرستان، ملقب به پدر سرنانوازی ایران پنجشنبه (۲۳ مرداد) به دلیل بیماری و کهولت سن در ۹۷ سالگی دارفانی را وداع گفت.

رضایی سال ۱۳۰۷ در شهرستان الشتر به دنیا آمد. او با بیش از نیم قرن فعالیت هنری به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های موسیقی بومی لری و لکی شناخته شد و جوایز متعددی در جشنواره‌های موسیقی نواحی و رویدادهای ملی کسب کرد.

رضایی که از او به عنوان آخرین راوی سرنای لرستان یاد می‌شود، حافظ رپرتوار کهن آئین‌ها، بازی‌ها و حرکات موزون لکی و لری بود. او در دهه‌های گذشته در جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره موسیقی فجر، ضبط‌های پژوهشی موسیقی نواحی حضور داشت و حتی موسیقی فیلم «خون‌بس» را ساخته بود. ضمن اینکه انتشار آلبوم «سور و سرنا» به همراه برادرش، مرحوم شکرعلی رضایی بخشی از میراث ماندگار او در موسیقی لرستان است.

سبک نوازندگی همت‌علی رضایی بر پایه مهارت‌های ویژه، اجرای پیوسته نغمه‌ها، بداهه‌پردازی خلاقانه و تطبیق موسیقی با فضای آئینی و جمعیت محلی شکل گرفته بود. تسلط او به ادبیات شفاهی، اشعار کهن و موسیقی مقامی، باعث شد که آثارش تنها به اجرای ساز محدود نباشد و در مقام روایت‌گر فرهنگ و هویت منطقه سلسله نیز درخشید.

نوای سرنای رضایی با قدرت، سونوریته ویژه و حال‌وهوای مقامی، یکی از صداهای ماندگار موسیقی ایران به شمار می‌آید؛ صدایی که نسل‌های آینده را به میراث موسیقایی زاگرس پیوند می‌داد.