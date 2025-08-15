آئین تشییع پیکر پدر سرنانوازی ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر همت علی رضایی هنرمند مردمی پیش از ظهر امروز جمعه آغاز و پیکر این مرحوم در شهرستان سلسله به خاک سپرده شد.

اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، جمع کثیری از هنرمندان شهرستان و استان و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند.

رضایی سال ۱۳۰۷ در شهرستان سلسله به دنیا آمد. او با بیش از نیم قرن فعالیت هنری به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های موسیقی بومی لری و لکی شناخته شد و جوایز متعددی در جشنواره‌های موسیقی نواحی و رویدادهای ملی کسب کرد.

رضایی که از او به عنوان آخرین راوی سرنای لرستان یاد می‌شود، حافظ رپرتوار کهن آئین‌ها، بازی‌ها و حرکات موزون لکی و لری بود.

او در دهه‌های گذشته در جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره موسیقی فجر، ضبط‌های پژوهشی موسیقی نواحی و حتی موسیقی فیلم «خون‌بس» حضور داشت.

همچنین انتشار آلبوم «سور و سرنا» به همراه برادرش، مرحوم شکرعلی رضایی بخشی از میراث ماندگار او در موسیقی لرستان است.