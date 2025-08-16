صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رایزنی جدید برای عدم قطعی برق دانشگاهها در ایام امتحانات گفت: در کمیسیون دانشجویی که در وزارت کشور تشکیل شده بود این موضوع مطرح بود که دانشگاهها میتوانند در ایام برگزاری امتحانات با اداره برق استان هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا برق آن منطقه قطع نشود.
وی ادامه داد: ممکن است دانشگاهی از ساعت ۹ تا ۱۲ و یا دانشگاهی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ امتحان برگزار کند بنابراین با هماهنگی که دانشگاه با اداره برق استان انجام میدهد، حتیالامکان در ساعات برگزاری امتحانات برق منطقه قطع نشده و جدول خاموشی طوری تنظیم میشود که اختلالی در روند برگزاری امتحانات ایجاد نشود.
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: در حال حاضر با توجه به این موضوع که زمان برگزاری امتحانات تغییر کرده است (برگزاری امتحانات در شهریورماه) دانشگاهها میتوانند مکاتبات لازم را در این زمینه انجام دهند.
وی ادامه داد: ولی مصوبه عدم قطعی برق دانشگاهها در ایام امتحانات پایان ترم، مربوط به همان زمان ایام امتحانات بود که تاکید شده بود، همکاری لازم انجام شود به دستگاههای مربوطه نیز همان زمان قطعاً ابلاغ شده بود، به عنوان مثال در جلسه استان تهران، مصوب شده بود استانداری به همه دستگاهها ابلاغ کند تا هماهنگیهای لازم انجام شود تا بحث قطعی برق در ایام امتحانات و ساعات برگزاری امتحانات انجام شود.
وی افزود: برخی دانشگاهها در ایام امتحانات ممکن است نیازمند به سیستمهای گرمایشی و یا حتی سرمایشی باشند، بنابراین در این مناطق نباید قطعی برق داشته باشیم.
نقیزاده، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی نیز اخیراً در مصاحبهای اعلام کرده بود: وزارت علوم در مکاتباتی با وزارت نیرو و تشکیل کمیتههایی، دانشگاهها را موظف کرده است تا در ارتباط با ادارات مختلف منجمله ادارات برق و آب منطقه خود از شرایط خوابگاه و آزمون اطمینان حاصل کنند.
