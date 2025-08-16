  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

۵۶ مورد تصرف اراضی ملی در بیجار شناسایی شد

۵۶ مورد تصرف اراضی ملی در بیجار شناسایی شد

بیجار- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیجار گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری ۵۶ مورد تصرف اراضی ملی به مساحت بیش از ۶۳ هکتار شناسایی و برای متصرفان پرونده تشکیل شد.

مهدی عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت ۵۶ مورد تصرف غیرمجاز به مساحت ۶۳.۵ هکتار شناسایی و برای آن‌ها پرونده تخریب تشکیل شده است.

وی افزود: در راستای اجرای احکام قضائی، ۵۲ مورد رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت ۱۱۳ هکتار صورت گرفته و اراضی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

عظیمیان بیان کرد: در زمینه مقابله با حریق، دو نفر از عاملان آتش‌سوزی در منطقه حسن‌آباد حومه شناسایی و با دستور دادستان شهرستان بازداشت شدند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بیجار ادامه داد: طی این مدت همچنین برای دو مورد چرای غیرمجاز به تعداد ۶۶۰ واحد دامی پرونده قضائی تشکیل شده است.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات شاخص، قلع و قمع یک باب انبار غیرقانونی احداث‌شده در اراضی ملی روستای برگشاد به مساحت ۲۰۵ مترمربع بوده است.

کد خبر 6561548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • رضا IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      درود بر شرفتان

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها