۵۶ مورد تصرف اراضی ملی در بیجار شناسایی شد

مهدی عظیمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت ۵۶ مورد تصرف غیرمجاز به مساحت ۶۳.۵ هکتار شناسایی و برای آنها پرونده تخریب تشکیل شده است.
وی افزود: در راستای اجرای احکام قضائی، ۵۲ مورد رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت ۱۱۳ هکتار صورت گرفته و اراضی به بیتالمال بازگردانده شده است.
عظیمیان بیان کرد: در زمینه مقابله با حریق، دو نفر از عاملان آتشسوزی در منطقه حسنآباد حومه شناسایی و با دستور دادستان شهرستان بازداشت شدند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بیجار ادامه داد: طی این مدت همچنین برای دو مورد چرای غیرمجاز به تعداد ۶۶۰ واحد دامی پرونده قضائی تشکیل شده است.
وی گفت: یکی دیگر از اقدامات شاخص، قلع و قمع یک باب انبار غیرقانونی احداثشده در اراضی ملی روستای برگشاد به مساحت ۲۰۵ مترمربع بوده است.
