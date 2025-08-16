برق ۱۹۸ اداره پرمصرف در مازندران قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینیکارنامی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با آغاز طرح ملی گذر از اوج بار از خردادماه، مصرف برق ادارات بهطور مستمر پایش شد که نتایج آن نشان داد نزدیک به ۲۰۰ واحد اداری با مصرف بالاتر از الگوی تعیینشده فشار مضاعفی به شبکه تحمیل میکنند.
وی افزود: این اقدام قاطعانه در راستای جلوگیری از خاموشیهای احتمالی برای مشترکان خانگی و بهعنوان هشداری جدی برای دستگاههای اجرایی انجام شد تا نسبت به مدیریت مصرف انرژی اهتمام بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰ هزار کنتور هوشمند در استان نصب شده است، گفت: ۹۸۵ مورد از این کنتورها مربوط به واحدهای اداری بوده و پایش برخط مصرف آنها ادامه دارد.
حسینیکارنامی یادآور شد: طبق دستورالعملهای مصوب، ادارات موظفند در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد و پس از پایان ساعت کاری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از مصرف برق خود بکاهند. همچنین دمای آسایش برای تجهیزات سرمایشی در ادارات ۲۷ و در منازل ۲۵ درجه سانتیگراد تعیین شده است.
گفتنی است رکورد مصرف برق در شبکه استان طی روزهای اخیر به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات رسید که بالاترین میزان سال جاری محسوب میشود.
