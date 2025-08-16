  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

کشف ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

کشف ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بندر عباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ادامه مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران یگان امداد شهرستان بندرعباس حین پایش خودروهای عبوری، به دو دستگاه کامیون سوخت رسان مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی اسناد و مدارک موجود مشخص گردید که سوخت درون مخزن تانکرها فاقد مجوز قانونی بوده و در بازرسی از آنها ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش محموله‌های قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه با تشکیل پرونده دو نفر دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌گردد که به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعات از فعالیت قاچاقچیان را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

کد خبر 6561889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها