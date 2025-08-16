کشف ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ادامه مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران یگان امداد شهرستان بندرعباس حین پایش خودروهای عبوری، به دو دستگاه کامیون سوخت رسان مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی اسناد و مدارک موجود مشخص گردید که سوخت درون مخزن تانکرها فاقد مجوز قانونی بوده و در بازرسی از آنها ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش محموله‌های قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه با تشکیل پرونده دو نفر دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌گردد که به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعات از فعالیت قاچاقچیان را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.