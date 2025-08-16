۲۶ دستگاه ماینر قاچاق در اشتهارد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزی، فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم اقتصادی، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام گشتزنی هدفمند در محور مواصلاتی ماهدشت – اشتهارد به یک دستگاه خودروی وانت سفید مشکوک شدند که در بازرسی از آن ۲۶ دستگاه ماینر خارجی قاچاق به همراه لوازم جانبی کشف شد.
وی افزود: کارشناسان ارزش محموله کشفشده را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردهاند. در این رابطه یک دستگاه خودروی وانت توقیف و یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد با تاکید بر تداوم طرحهای مقابله با قاچاق کالا بیان کرد: مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی در زمینه فعالیتهای مشکوک است.
