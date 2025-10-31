به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رادمهر در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته ماهدشت با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تأکید کرد: ریشه استکبار در تاریخ بشر به استکبار شیطان بازمی‌گردد و امروز همان روحیه در قالب آمریکا و صهیونیسم تجلی‌یافته است.

وی افزود: قرآن کریم هشدار می‌دهد که نباید دشمنان خدا را به دوستی گرفت؛ پذیرش سلطه مستکبران به معنای شریک قرار دادن آنان در تدبیر عالم است و این خلاف مسیر توحید و عبودیت است.

امام‌جمعه ماهدشت بابیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) نه‌تنها الگوی عفاف و تقوا بلکه بزرگ‌ترین استکبارستیز تاریخ بشریت است، گفت: خطبه‌های روشنگرانه آن حضرت در دفاع از ولایت و افشای چهره منافقان داخلی نمونه‌ای درخشان از جهاد کبیر در برابر طاغوت بود.

رادمهر ادامه داد: در مکتب فاطمی نخستین گام مقابله با استکبار «روشنگری» است و در صورت بی‌توجهی جامعه، نوبت به «افشاگری» و سپس «شهادت» می‌رسد؛ همان‌گونه که در عاشورا و امروز در جبهه مقاومت شاهدیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعاهای برخی جریان‌ها مبنی بر تحریک دشمن توسط ایران گفت: این سخنان سطحی و نادرست است؛ دشمنی آمریکا و صهیونیسم با ملت ایران سابقه‌ای روشن دارد.

امام‌جمعه ماهدشت تصریح کرد: از کودتای ۱۳۳۲ گرفته تا جنگ تحمیلی و ترورهای دهه ۶۰، همواره آمریکا در صف نخست دشمنان استقلال ایران بوده است. امروز نیز همان روحیه استکباری ادامه دارد و ما برای صیانت از استقلال خود نیازمند بازدارندگی و اقتدار در همه حوزه‌ها هستیم.

رادمهر افزود: توان هسته‌ای ایران باید در خدمت اهداف صلح‌آمیز و استقلال علمی و اقتصادی کشور باشد. متأسفانه برخی با تحریف مفاهیم، توسعه علمی کشور را بهانه حمله دشمن جلوه می‌دهند، درحالی‌که قدرت علمی و دفاعی ضامن امنیت و عزت ملت است.

امام‌جمعه ماهدشت در ادامه با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: اصل این اقدام درست بود اما نباید پس از ۲۰ سال صورت می‌گرفت؛ باید از ابتدا با انحرافات برخورد می‌شد.

رادمهر افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، مماشات با اخلالگران و صاحبان منافع شخصی جایز نیست و همان‌طور که در جنگ نظامی مهلت دادن به دشمن خطرناک است، در عرصه اقتصاد نیز تأخیر در برخورد، خسارت‌بار خواهد بود.

وی خواستار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره برخورد با ترک فعل‌ها شد و گفت: مردم باید بدانند چه کسانی با کوتاهی‌هایشان زندگی عمومی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

امام‌جمعه ماهدشت در پایان خطاب به مسئولان استانی، گفت: از استانداری و فرمانداری انتظار داریم از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهرداری ماهدشت خودداری کنند و به‌جای وعده‌های اعلامی، به اجرای پروژه‌های زیرساختی بپردازند.

رادمهر در خاتمه خاطرنشان کرد: ماهدشت فقط به آسفالت نیاز ندارد؛ زیرساخت‌های شهری ازجمله فضاهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی باید در اولویت قرار گیرد تا توسعه متوازن در منطقه رقم بخورد.