  1. استانها
  2. البرز
۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

مسئولان از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهرداری ماهدشت خودداری کنند

مسئولان از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهرداری ماهدشت خودداری کنند

کرج – امام‌جمعه ماهدشت گفت: از استانداری و فرمانداری انتظار داریم از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهرداری ماهدشت خودداری کنند و به‌جای وعده‌های اعلامی، به اجرای پروژه‌های زیرساختی بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رادمهر در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته ماهدشت با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تأکید کرد: ریشه استکبار در تاریخ بشر به استکبار شیطان بازمی‌گردد و امروز همان روحیه در قالب آمریکا و صهیونیسم تجلی‌یافته است.

وی افزود: قرآن کریم هشدار می‌دهد که نباید دشمنان خدا را به دوستی گرفت؛ پذیرش سلطه مستکبران به معنای شریک قرار دادن آنان در تدبیر عالم است و این خلاف مسیر توحید و عبودیت است.

امام‌جمعه ماهدشت بابیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) نه‌تنها الگوی عفاف و تقوا بلکه بزرگ‌ترین استکبارستیز تاریخ بشریت است، گفت: خطبه‌های روشنگرانه آن حضرت در دفاع از ولایت و افشای چهره منافقان داخلی نمونه‌ای درخشان از جهاد کبیر در برابر طاغوت بود.

رادمهر ادامه داد: در مکتب فاطمی نخستین گام مقابله با استکبار «روشنگری» است و در صورت بی‌توجهی جامعه، نوبت به «افشاگری» و سپس «شهادت» می‌رسد؛ همان‌گونه که در عاشورا و امروز در جبهه مقاومت شاهدیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعاهای برخی جریان‌ها مبنی بر تحریک دشمن توسط ایران گفت: این سخنان سطحی و نادرست است؛ دشمنی آمریکا و صهیونیسم با ملت ایران سابقه‌ای روشن دارد.

امام‌جمعه ماهدشت تصریح کرد: از کودتای ۱۳۳۲ گرفته تا جنگ تحمیلی و ترورهای دهه ۶۰، همواره آمریکا در صف نخست دشمنان استقلال ایران بوده است. امروز نیز همان روحیه استکباری ادامه دارد و ما برای صیانت از استقلال خود نیازمند بازدارندگی و اقتدار در همه حوزه‌ها هستیم.

رادمهر افزود: توان هسته‌ای ایران باید در خدمت اهداف صلح‌آمیز و استقلال علمی و اقتصادی کشور باشد. متأسفانه برخی با تحریف مفاهیم، توسعه علمی کشور را بهانه حمله دشمن جلوه می‌دهند، درحالی‌که قدرت علمی و دفاعی ضامن امنیت و عزت ملت است.

امام‌جمعه ماهدشت در ادامه با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: اصل این اقدام درست بود اما نباید پس از ۲۰ سال صورت می‌گرفت؛ باید از ابتدا با انحرافات برخورد می‌شد.

رادمهر افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، مماشات با اخلالگران و صاحبان منافع شخصی جایز نیست و همان‌طور که در جنگ نظامی مهلت دادن به دشمن خطرناک است، در عرصه اقتصاد نیز تأخیر در برخورد، خسارت‌بار خواهد بود.

وی خواستار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره برخورد با ترک فعل‌ها شد و گفت: مردم باید بدانند چه کسانی با کوتاهی‌هایشان زندگی عمومی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

امام‌جمعه ماهدشت در پایان خطاب به مسئولان استانی، گفت: از استانداری و فرمانداری انتظار داریم از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهرداری ماهدشت خودداری کنند و به‌جای وعده‌های اعلامی، به اجرای پروژه‌های زیرساختی بپردازند.

رادمهر در خاتمه خاطرنشان کرد: ماهدشت فقط به آسفالت نیاز ندارد؛ زیرساخت‌های شهری ازجمله فضاهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی باید در اولویت قرار گیرد تا توسعه متوازن در منطقه رقم بخورد.

کد مطلب 6640291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها