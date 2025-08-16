به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه بررسی مسائل ورزشی بخش کجور با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای ورزشی در بخش کجور گفت: رفع مشکلات ورزشی این منطقه با پیگیری دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در نشست بررسی مسائل ورزشی بخش کجور، مهمترین چالشهای این حوزه از جمله کمبود سالنهای استاندارد، نیاز به بازسازی و تجهیز زمینهای موجود، ضعف امکانات برای رشتههای پایه و ضرورت حمایت مالی از تیمها و ورزشکاران بومی مطرح شد.
فرماندار نوشهر بر نقش ورزش در ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و افزود که ظرفیتهای ورزشی کجور بهویژه در رشتههای کوهنوردی، فوتبال و ورزشهای بومی محلی نیازمند توجه جدی است.
وی گفت؛ همچنین مقرر شد کارگروه ویژهای با محوریت بخشداری کجور و همکاری اداره ورزش و جوانان تشکیل شود تا مصوبات جلسه را پیگیری و در زمینه جذب اعتبارات استانی و ملی برای توسعه ورزش منطقه برنامهریزی کند.
نظر شما