  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

توسعه ورزش بخش کجور در اولویت برنامه‌ها قرار دارد

نوشهر- فرماندار نوشهر با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی در بخش کجور گفت: رفع مشکلات ورزشی این منطقه با پیگیری مسئولان در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه بررسی مسائل ورزشی بخش کجور با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی در بخش کجور گفت: رفع مشکلات ورزشی این منطقه با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در نشست بررسی مسائل ورزشی بخش کجور، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه از جمله کمبود سالن‌های استاندارد، نیاز به بازسازی و تجهیز زمین‌های موجود، ضعف امکانات برای رشته‌های پایه و ضرورت حمایت مالی از تیم‌ها و ورزشکاران بومی مطرح شد.

فرماندار نوشهر بر نقش ورزش در ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود که ظرفیت‌های ورزشی کجور به‌ویژه در رشته‌های کوه‌نوردی، فوتبال و ورزش‌های بومی محلی نیازمند توجه جدی است.

وی گفت؛ همچنین مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با محوریت بخشداری کجور و همکاری اداره ورزش و جوانان تشکیل شود تا مصوبات جلسه را پیگیری و در زمینه جذب اعتبارات استانی و ملی برای توسعه ورزش منطقه برنامه‌ریزی کند.

