مدیریت سواحل نیازمند تجهیز و ارتقای شرایط ناجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل با تأکید بر اهمیت صیانت از جان گردشگران، نقش ناجیان غریق را در برقراری امنیت و آرامش مسافران حیاتی دانست و گفت که ارتقای وضعیت رفاهی و تجهیز این قشر برای مدیریت بهتر سواحل یک ضرورت است.

یوسف‌پور اظهار کرد که گردشگران با اعتماد به مسئولان و نیروهای حاضر در ساحل، اوقات خود را در کنار خانواده سپری می‌کنند و جان آنان امانتی است که باید با نهایت دقت از آن محافظت شود.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره ارزش جان انسان‌ها افزود که نجات یک نفر به معنای نجات تمام انسان‌هاست و از دست رفتن جان یک فرد اندوهی است که خانواده‌ها و جامعه را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرماندار چالوس در بخش دیگری از سخنان خود به ایثار و فداکاری ناجیان غریق اشاره کرد و حادثه جان‌باختن یک ناجی در نور برای نجات یک خانواده را نمونه‌ای برجسته از مسئولیت‌پذیری و فداکاری دانست.

وی تأکید کرد که تقدیر از چنین اقداماتی در قالب کلمات نمی‌گنجد و جامعه قدردان این ایثارگری‌هاست.

یوسف‌پور با اشاره به اینکه سواحل کشور همچنان به‌صورت سنتی مدیریت می‌شوند، خاطرنشان کرد که دستیابی به مدیریت مدرن مستلزم تقویت تجهیزات، تأمین امکانات و توجه به حقوق و مزایای ناجیان است.

به گفته وی، جلسات مشترکی میان مسئولان و ناجیان برای بررسی مشکلات، رفع نواقص و ارتقای کیفیت خدمات برگزار می‌شود تا شرایط بهتری برای فعالیت آنان فراهم شود.

وی اضافه کرد که ناجیان غریق با وجود برخی گلایه‌ها در زمینه حقوق و مزایا همچنان با روحیه تعهد و ایثار در ساحل حضور دارند و این حضور عامل مهمی در ایجاد امنیت برای گردشگران است.

یوسف‌پور هدف همه این تلاش‌ها را فراهم کردن محیطی امن و آرام برای مسافران و شهروندان دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌ها و نیروهای مسئول، رضایت‌مندی بیشتری در میان مردم حاصل شود.