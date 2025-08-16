نماینده حزب الله در پارلمان لبنان: دشمن اسرائیلی جز زبان زور نمی فهمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رامی ابو حمدان عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: همه اختلافات جاری در لبنان و میان طوایف آن، علتش دشمن اسرائیلی و آمریکایی است.

وی افزود: حمایتی از مردمان جنوب در برابر حملات اسرائیلی طی دولتهای متوالی نشده است.

ابوحمدان تاکید کرد: ما به این باور و تجربه رسیده ایم که دشمن اسرائیلی جز زبان زور نمی فهمد.

وی افزود: در برابر حملات دشمن اسرائیلی جز جمهوری اسلامی ایران، احدی در کنار ما نایستاد.

ابوحمدان گفت: تصمیم آمریکا این است که ارتش لبنان سلاحی نداشته باشد که تهدیدی برای دشمن اسرائیلی باشد. مقاومت در لبنان بر اساس اصل ملی قانونی و اخلاقی ایجاد شده است.

وی در ادامه به حمایت های ایران و نیز نظام سابق سوریه از مقاومت لبنان اشاره و اعلام کرد: سوریه گذرگاه و کریدور لجستیکی مقاومت محسوب می شد.

گفتنی است که دولت لبنان اخیرا تصمیمی آمریکایی علیه سلاح مقاومت اتخاذ کرد که این واکنش شدید دبیر کل حزب الله لبنان را به همراه داشت.