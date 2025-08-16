جهاد اسلامی اقدام اسرائیل برای کوچ مردم غزه به جنوب را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در توزیع چادر در جنوب نوار غزه برای کوچ اجباری ساکنان غزه از شمال به جنوب، هشدار داد که این اقدام تل آویو بخشی از طرح تجاوزکارانه برای اشغال شهر غزه بوده و توهینی آشکار به منشورهای بینالمللی و تحقیر فاحش نهادهایی است که مدعی حمایت از غیرنظامیان و دفاع از حقوق مردم تحت اشغال هستند.
جهاد اسلامی تأکید کرد که تحمیل کوچ اجباری در شرایطی که مردم با گرسنگی، کشتار و آوارگی دست و پنجه نرم میکنند، یک جنایت ادامه دار علیه بشریت است.
این جنبش همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات ارتش اسرائیل در غزه همزمان با جنایات روزانه این رژیم در کرانه باختری است؛ جایی که اشغالگران به یورشها، بازداشتها و عملیات نفوذ ادامه میدهند و گروههای شهرکنشینان نیز با حمایت مستقیم ارتش به سمت فلسطینیان تیراندازی کرده، اموال آنان را به آتش میکشند و جان غیرنظامیان بیگناه را تهدید میکنند.
به گفته این جنبش، این اقدامات بیانگر «خشونت سازمانیافته رژیم اسرائیل» و «خشونت افسارگسیخته شهرکنشینان اسرائیلی» است و هدفی مشترک را دنبال میکند که آن اخراج فلسطینیان از سرزمینشان و محروم کردن آنان از ابتداییترین نیازهای زندگی شأن است.
جهاد اسلامی همچنین به اقدام اسرائیل در مسدود کردن حسابهای کلیسای ارتدوکس قدس اشاره کرد و آن را اقدامی برای تثبیت سیاست الحاق و یهودیسازی و تهدیدی علیه اماکن مقدس اسلامی و مسیحی دانست.
این جنبش با انتقاد از ناتوانی کامل جامعه جهانی و اکتفا کردن آن به بیانیههای تکراری در قبال جنایت صهیونیستها تأکید کرد: سکوت جهانی تنها به ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی دامن میزند.
از همین رو، ملتهای آزاده جهان باید با صدای بلند مخالفت خود را با این سیاستها اعلام کرده و خواستار توقف تجاوزات، محکومیت تروریسم شهرکنشینان و حمایت از مردم فلسطین شوند.
نظر شما