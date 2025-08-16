تظاهرات گسترده در منچستر و درخواست برای اخراج اسرائیل از فیفا + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ده‌ها هزار نفر از شهروندان انگلیسی، فعالان حقوق بشر و طرفداران آرمان فلسطین با تجمع در خیابان‌های مرکزی شهر، شعارهایی در محکومیت تجاوزات اسرائیل سر دادند و همبستگی خود را با مردم تحت محاصره غزه اعلام کردند.

تظاهرکنندگان همچنین خواستار اخراج اسرائیل از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) شدند و تأکید کردند که ادامه عضویت این رژیم ناقض قوانین بین‌المللی و اصول ورزشی است.

به گفته برگزارکنندگان، جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، بویژه کشتار کودکان و حملات مستمر به غزه، نباید بدون پاسخ در عرصه‌های ورزشی و بین‌المللی باقی بماند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهایی با شعار «آزادی برای فلسطین» و «اسرائیل را از فیفا اخراج کنید»، بر ضرورت تحرک فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزات و پایان دادن به مصونیت رژیم اشغالگر تأکید کردند.

این تظاهرات در ادامه سلسله اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف اروپا علیه جنایات اسرائیل و در همبستگی با مردم فلسطین برگزار شد.