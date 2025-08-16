به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مته فردریکسن نخست وزیر دانمارک امروز شنبه در سخنانی تصریح کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران صهیونیست «به خودی خود مشکل‌ساز است.»

وی در ادامه بر تمایل خود برای استفاده از ریاست دوره‌ای کشورش بر اتحادیه اروپا در راستای افزایش فشار بر کودک کشان صهیونیست تأکید کرد.

نخست وزیر دانمارک در مصاحبه‌ای با روزنامه دانمارکی یولاندز-پوستن گفت که «نتانیاهو خودش به یک مشکل تبدیل شده است» و افزود که کابینه او «پا را از حد خود فراتر گذاشته است.»

مته فردریکسن از وضعیت انسانی «وحشتناک و کاملاً فاجعه‌بار» در نوار غزه ابراز تاسف کرد و همچنین طرح جدید ساخت واحدهای مسکونی از سوی اشغالگران قدس در کرانه باختری را محکوم کرد.

وی سپس افزود: ما در زمره کشورهایی هستیم که می‌خواهیم فشار بر اسرائیل را افزایش دهیم، اما هنوز از سوی اعضای اتحادیه اروپا حمایتی دریافت نکرده‌ایم.