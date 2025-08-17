تظاهرات گسترده در نیویورک در محکومیت جنایت صهیونیست ها در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، رسانههای آمریکایی گزارش دادند که دهها هزار معترض به خیابان آمدند و اعتراض خود را به قتل عام زنان و کودکان در غزه اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، میدان «کلمبوس» در منطقه منهتن بهطور کامل بسته شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که هزاران نفر از معترضان طرفدار فلسطین در نزدیکی «سنترال پارک» تجمع کردند.
این راهپیمایی که مقابل کتابخانه عمومی نیویورک برگزار شد، به عنوان «اولین تظاهرات گسترده در آمریکا با محوریت گرسنگی تحمیلی از سوی اسرائیل در غزه» لقب گرفت.
سازماندهندگان اعلام کردند که دهها هزار نفر در این مراسم شرکت داشتند و برخی از آنان با اتوبوس از شهرهای دیگر به نیویورک آمده بودند.
این اعتراض که توسط ائتلافی متشکل از سازمانهایی مانند انجمن مردم، ائتلاف پاسخ و کد پینک برگزار شد، همزمان با گزارشهای سازمانهای امدادی بینالمللی درباره تشدید گرسنگی در غزه رخ داد.
بر اساس دادههای سیستم یکپارچه طبقهبندی فاز امنیت غذایی (IPC) تحت حمایت سازمان ملل متحد، غزه هماکنون با بدترین وضعیت قحطی روبهرو است.
