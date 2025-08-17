محکومیت یک شرکت تولیدی به اتهام رفع نکردن تعهدات ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف یک شرکت تولیدی به اتهام ایفا نکردن تعهد ارزی به میزان ۹۲۴ هزار درهم به ارزش ۶۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۳۷۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش بانک آینده پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.