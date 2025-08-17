  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۶

محکومیت یک شرکت تولیدی به اتهام رفع نکردن تعهدات ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه یک شرکت تولیدی به اتهام رفع نکردن تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف یک شرکت تولیدی به اتهام ایفا نکردن تعهد ارزی به میزان ۹۲۴ هزار درهم به ارزش ۶۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۳۷۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش بانک آینده پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6562428
مهدیه حسن نائینی

