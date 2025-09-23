  1. جامعه
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

محکومیت ۲۹۱ میلیاردی یک شرکت بازرگانی به‌دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت یک شرکت بازرگانی به دلیل ایفا نکردن تعهدات ارزی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه سوم ویژه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده ایفا نکردن تعهد ارزی یک میلیون و ۲۵۴ هزار درهم به ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال یک شرکت بازرگانی رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر اعاده عین ارز و تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۹۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین مدیرعامل شرکت را علاوه بر محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی به مدت یک سال به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: متخلفان در این پرونده در مجموع به پرداخت ۲۹۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

جعفری نسب گفت: با گزارش پست بانک ایران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6598875
مهدیه حسن نائینی

