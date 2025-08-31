کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، پرونده قاچاق لوازم تأسیسات به ارزش ۸ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم صادر کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش مأموران پلیس آگاهی راه آهن تهران پیرامون کشف انواع لوازم تأسیسات خارجی شامل هفت دستگاه پوزیشنر الکتروپنوماتیک زیمنس، ۶ عدد الکترو پوزیشنر دیجیتال سامسون، هفت دستگاه ترانسمیتر دیسپلیسر فیشر، پنج عدد سوئیچ مگنترول و ۳ عدد کروزت پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.