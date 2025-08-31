  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت قاچاقچی انواع لوازم تاسیسات خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، پرونده قاچاق لوازم تأسیسات به ارزش ۸ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم صادر کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش مأموران پلیس آگاهی راه آهن تهران پیرامون کشف انواع لوازم تأسیسات خارجی شامل هفت دستگاه پوزیشنر الکتروپنوماتیک زیمنس، ۶ عدد الکترو پوزیشنر دیجیتال سامسون، هفت دستگاه ترانسمیتر دیسپلیسر فیشر، پنج عدد سوئیچ مگنترول و ۳ عدد کروزت پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6575952
مهدیه حسن نائینی

