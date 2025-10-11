جریمه ۲۷ میلیاردی، تاوان ایفا نکردن تعهد ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف ایفا نکردن ۲۳ هزار و ۱۱۵ یورو تعهد ارزی به ارزش ۶ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به بازگرداندن عین ارز به مبلغ ۲۳ هزار و ۱۱۵ یورو به سیستم بانکی کشور و پرداخت ۲۶ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: متخلفان در این پرونده در مجموع به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

جعفری نسب در پایان گفت: با گزارش بانک اقتصاد نوین این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.