۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

جریمه ۲۷ میلیاردی، تاوان ایفا نکردن تعهد ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه ۲۷ میلیارد ریالی یک شرکت بازرگانی به دلیل ایفا نکردن تعهد ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف ایفا نکردن ۲۳ هزار و ۱۱۵ یورو تعهد ارزی به ارزش ۶ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به بازگرداندن عین ارز به مبلغ ۲۳ هزار و ۱۱۵ یورو به سیستم بانکی کشور و پرداخت ۲۶ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: متخلفان در این پرونده در مجموع به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

جعفری نسب در پایان گفت: با گزارش بانک اقتصاد نوین این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6618237
مهدیه حسن نائینی

