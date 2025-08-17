«ژولیت و شاه» دست پر از آمریکا برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» به کارگردانی اشکان رهگذر و تولید استودیو هورخش در مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی انیمیشن پالم اسپرینگز موفق به دریافت جایزه ویژه Streamtacular Award شد؛ جایزه‌ای که از سوی پلتفرم پخش دیجیتال Streamtacular به آثاری تعلق می‌گیرد که در فضای آنلاین، با استقبال بالای مخاطبان روبه‌رو شده‌اند و از نظر تأثیرگذاری در رسانه‌های نوین، مطرح بوده‌اند.

جشنواره بین‌المللی انیمیشن پالم اسپرینگز (Palm Springs International Animation Festival) یکی از معتبرترین رویدادهای مستقل در حوزه انیمیشن در آمریکا است که هرساله با تمرکز بر نمایش آثار خلاقانه و نوآورانه از سراسر جهان برگزار می‌شود.

اختتامیه این جشنواره جمعه ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) برگزار شد.

انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» نخستین بازآفرینی فانتزی و شاعرانه از داستانی تاریخی است که رابطه پیچیده ناصرالدین‌شاه قاجار و بازیگر فرانسوی، ژولیت، را در بستری خیال‌پردازانه روایت می‌کند. این اثر پیش از اکران عمومی، در فستیوال‌های متعددی حضور دارد.

اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان اثر، در واکنش به دریافت این جایزه اعلام کرد: «دریافت این جایزه برای ما آغاز راهی‌ است که با امید و عشق شروع کردیم و خوشحالیم که «ژولیت و شاه» توانسته در دومین حضور بین‌المللی خود مورد توجه قرار بگیرد».