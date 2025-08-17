کنترل زیردریایی روباتیک از فاصله ۱۶ هزار کیلومتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نمونه اولیه زیردریایی روباتیک XV-Excalibur نیروی دریایی انگلیس چشم اندازی از ناوگان آینده فراهم کرده است. این زیردریایی در آب‌های پایگاه نیروی دریایی سلطنتی دونپورت در پلیموت انگلیس گشت‌زنی کرد و از یک مرکز فرماندهی در استرالیا در فاصله‌ ۱۶ هزار کیلومتری کنترل شد.

این زیردریایی بخشی از پروژه Cetus است که در ماه می رونمایی و به عنوان پلتفرمی برای بررسی بهترین روش‌های استفاده از زیردریایی‌های روباتیک بزرگ به منظور تقویت ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای تهاجمی نیروی دریایی عمل می‌کند.

این ابزار براساس استانداردهای معمول زیردریایی ها، اندکی کوچک به نظر می رسد. در واقع Excalibur با ۱۲ متر طول و شعاع دو متر به اندازه یک زیردریایی کوچک X-Craft است که در جنگ جهانی دوم استفاده می شد. اطلاعات درباره سرعت، برد و سیستم پیشرانش آن نیز همچنان محرمانه است.

هرچند اندازه زیردریایی کوچک است اما بسیار پیشرفته است. از آنجا که هیچ خدمه یا تجهیزاتی برای پشتیبانی از آنها در زیردریایی وجود ندارد، داخل آن مملو از تجهیزات، حسگرها و محموله های ماژولی برای ماموریت های خاص است. تنها ویژگی مهمی که این زیردریایی ندارد، تسلیحات آن است، زیرا به‌عنوان یک سکوی آزمایشی ساخته شده است. با این وجود هنوز پیشرفته‌ترین زیردریایی بدون سرنشین در اروپا محسوب می‌شود.

تست اخیر تحت نظارت رزمایش دریایی بزرگ انگلیس، آمریکا و استرالیا (Maritime Big Play) در جولای ۲۰۲۵ انجام شد و بخشی از رزمایش نظامی دوسالانه‌ Talisman Sabre بود. در این رزمایش ۱۹ کشور از جمله استرالیا، کانادا، فیجی، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ژاپن، هلند، نیوزیلند، نروژ، پاپوآ گینه نو، فیلیپین، جمهوری کره، سنگاپور، تایلند، تونگا، انگلیس شرکت داشتند و از سوی دیگر آمریکا، برونئی و مالزی به‌عنوان ناظر حضور داشتند.