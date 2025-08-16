روبات نارنجک انداز اوکراینی روی تانک خودکار سوار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک تولید کننده تجهیزات دفاعی سیستم تسلیحاتی جدیدی روی یک پهپاد تانک مانند نصب کرده است. سلاح کنترل از راه دور BURIA روی خودروی زمینی بدون سرنشین THeMIS ، پلتفرمی پیشرفته و چندمنظوره شبیه تانک برای کاربردهای دفاعی، نصب شده است.

این سیستم تسلیحاتی که روی THeMIS نصب شده مجهز به نارنجک انداز خودکار است که می تواند به اهدافی در فاصله ۱۱۰۰ متر اصابت کند. THeMIS یک پلتفرم دفاعی چند منظوره پیشرفته و ارزان قیمت است که برای انجام فعالیت های مختلف طراحی شده است. ساختار ماژولی و چند منظوره آن امکان سفارشی ساز کردن ابزار را فراهم می کند.

شرکت استونیایی «میلرم روباتیکس» با همکاری شرکت فناوری دفاعی اوکراینی فرانت لاین این ابزار را نصب کرده اند. شرکت های مذکور اعلام کرده اند یکپارچه سازی انجام شده در آزمایش های تست شلیک زنده در اوکراین و در شرایط عملیاتی مشابه تایید شد.

ترکیب سامانه BURIA RWS با پلتفرم THeMIS به هدف گیری دقیق در مسافت ۱۱۰۰ متر و همزمان ایمن نگهداشتن اپراتورها از دشمنان منجر می شود. شرکت های سازنده فاش کردند سیستم پرتاب کننده نارنجک BURIA از ژانویه ۲۰۲۵ میلادی در واحدهای نظامی به کار گرفته شده و هم اکنون در مرحله تولید تجاری است. این سیستم از طریق یک برنامه آموزشی که به طور خاص برای خط مقدم طراحی شده، با واحدهای پشتیبانی جنگی یکپارچه می شود.