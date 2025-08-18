به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، این روبات‌ها در طول مسابقات دچار خرابی یا نقص عملکرد شدند و برای ادامه بازی به کمک انسان‌ها نیاز پیدا کردند، که این موضوع سوالاتی درباره محدوده توانایی آنها به‌وجود آورد.

در این رقابت‌ها، بیش از ۵۰۰ روبات انسان‌نما از ۲۸۰ تیم از ۱۶ کشور مختلف از جمله آمریکا، آلمان و ژاپن در رشته‌هایی مانند فوتبال، دو میدانی و بوکس شرکت کردند. این رقابت ها در استادیوم ۱۲ هزار نفره National Speed Skating Oval که برای المپیک زمستانه ۲۰۲۲ میلادی ساخته شده بود، برگزار شد.

این رویداد در حالی برگزار شد که چین تلاش‌های خود را برای توسعه روبات‌های انسان‌نمای مجهز به هوش مصنوعی افزایش داده است. در طول مسابقات، بیشتر اوقات روبات‌ها همراه با اپراتورهای خود دیده می‌شدند؛ اپراتورها این روبات‌ها را از راه دور کنترل می‌کردند، نگه می‌داشتند، بلند می‌کردند یا از هم جدا می‌کردند. گاهی نیز باتری روبات‌ها نیاز به تعویض داشت یا اعضای بدن آنها باید تنظیم می‌شد.

هرچند این روبات ها برخی حرکات خارق العاده از خود نشان دادند، برخی دیگر زمین خوردند و در تمام این رویداد انسان ها دخالت داشتند.

آنچه در زیر مشاهده می کنید تصاویری از این رویداد است