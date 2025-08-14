سگ روباتیک رکورد دوی ۱۰۰ متر را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این رقم رکورد ۱۹.۸۷ ثانیه ای پیشین را که به روبات «هاوند» از کره جنوبی تعلق داشت شکست.

به این ترتیب این رویداد به عنوان سریع ترین دو ۱۰۰ متر یک روبات چهارپا در کتاب رکورد گینس ثبت شد.

رویداد مذکور در یک مکان مخصوص تست در هانگژو پایتخت ایالت ژجیانگ انجام شد.

برای درک بهتر آن نیز باید اشاره کرد رکورد انسانی دو ۱۰۰ متر ۹.۵۸ ثانیه است که اوسین بولت در سال ۲۰۰۹ در برلین ثبت کرد.

زمان عملکرد این روبات شکاف موجود بین توان شتاب‌گیری ماشین‌ها در مقیاس حیوانات و انسان‌ها را کاهش می‌دهد.

تیمی از محققان مرکز X-Mechanics دانشگاه، دانشکده هوانوردی و فضا نوردی و مرکز نوآوری و فناوری علمی جهانی هانگژو این روبات را ابداع کرده اند.

در پروژه مذکور طراحی مکانیکی، محرک های عملکرد بالا و الگوریتم های مدرن کنترل ترکیب شده اند. محققان موفقیت خود را مدیون روشی کلیدی به نام «طراحی پیش‌رو روبات» می‌ دانند. در این روش محققان به‌جای اعمال تغییرات جزئی روی یک سازه‌ی موجود، کار خود را با شبیه‌سازی جامع دینامیک در تمام مفاصل و محرک‌ها آغاز کردند.

آنها رفتار هر بخش را در شرایط مختلف دنیای واقعی مدل‌سازی کردند و با استفاده از بهینه‌سازی چندمنظوره، به‌طور هم‌زمان هندسه، مشخصات موتور و سیستم‌های کاهش‌دهنده سرعت را تنظیم و بهینه‌سازی کردند.

این روش مبتنی بر «طراحی برای عملکرد» منجر به ایجاد یک پایه سخت‌افزاری قدرتمند شد. مرکز X-Mechanics مفاصل محرکی با چگالی توان بالا ساخت که گشتاور زیاد و پاسخ‌دهی سریعی ارائه می‌دهند. توسعه‌دهندگان این سیستم را به تجهیز روبات به یک سامانه عضلانی در سطح خودروهای مسابقه‌ای تشبیه کردند.

در بخش نرم‌افزاری، حرکت روبات بر اساس یک استراتژی کنترل پویا انجام شد که از طریق یادگیری تقویتی آموزش داده شده است. این روش به وایت رینو امکان داد تا فشارهای انفجاری، تاب‌دادن سریع پاها، و اصلاحات تعادلی را به‌صورت بلادرنگ هماهنگ کند.

ترکیب سخت‌افزار و سامانه کنترلی پیشرفته، به این روبات امکان داد تا یک دوی کامل ۱۰۰ متری را با ثبات انجام دهد.