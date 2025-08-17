به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، مقامات «خدمات بهداشت ملی» (NHS) اعلام کردند فناوری هوش مصنوعی به صورت آزمایشی در حال اجرا است تا تخت‌های بیمارستانی مورد استفاده افرادی که شرایط ترک محل درمان و رفتن به خانه را دارند، خالی کند.

یک پلتفرم جدید در Chelsea and Westminster NHS Trust مورد استفاده است که هوش مصنوعی را برای کمک به پر کردن اسناد مورد نیاز برای ترخیص بیمار به کار می گیرد و به این ترتیب از تاخیرهای چندساعتی جلوگیری می کند.

این ابزار، اطلاعاتی مانند تشخیص پزشکی و نتیجه تست های مربوط به سوابق پزشکی را برای کمک به فرایند تهیه پیش نویس خلاصه وضعیت جهت ترخیص بیمار، استخراج می کند.

این موارد باید قبل از آنکه فرد بیمارستان را ترک کند، تکمیل شوند. در مرحله بعد سند مذکور توسط کارشناسان خدمات درمانی که مسئولیت بیمار را برعهده دارند، بررسی و برای ترخیص آنها یا ارجاع آنها برای دریافت خدمات دیگر به کار گرفته می شود.

هوش مصنوعی مذکور روی پلتفرم FDP سازمان خدمات بهداشت ملی قرار می گیرد که یک سیستم نرم افزاری طراحی شده برای همکاری بین سازمان های خدمات بهداشت و مراقبت و فراهم کردن سرویس های بهتر است. سیستم فعلی که به طور دستی پر می شود ممکن است سبب شود بیماران ساعت ها منتظر ترخیص بمانند زیرا احتمال دارد پزشکان وقتی برای پر کردن فرم ها نداشته باشند.