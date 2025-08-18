به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در ماموریتهای فضایی، ارتباط با زمین با تأخیر انجام میشود و در نتیجه انجام مشاورههای پزشکی فوری غیرممکن خواهد بود.
به همین دلیل، ناسا تصمیم دارد با برنامه آرتمیس خود فصل جدیدی در سفرهای انسان به فضا رقم بزند و در همین راستا با گوگل همکاری میکند تا کانسپت اولیه دستیار دیجیتال پزشکی خدمه (CMO-DA)، نوعی سامانه پشتیبان تصمیمگیری بالینی (CDSS)، را آزمایش کند.
هنگامی که فضانوردان در خارج از مدار زمین فعالیت میکنند، مانند مأموریت به ماه و مریخ، این دستیار دیجیتال پشتیبانی پزشکی برای آنها فراهم میکند تا خدمه بتوانند بهطور خودکار علائم بیماری را تشخیص داده و درمان کنند.
سخنگوی گوگل در این باره میگوید: «سیستم هوش مصنوعی که بر اساس محتوای سفر فضایی آموزش دیده است، از پردازشگرهای زبان و تکنیکهای یادگیری ماشینی برای فراهم کردن تحلیلی ایمن از سلامت و عملکرد خدمه استفاده میکند.»
طبق این بیانیه، نتایج اولیه این سیستم میتواند تشخیصهای معتبری بر اساس علائم گزارش شده ارائه دهد. هماکنون ناسا و گوگل مشغول همکاری با پزشکان هستند تا مدل را آزمایش و بهبود بخشند.
ماموریت به اعماق فضا، از جمله ماه و مریخ، ممکن است با تأخیر در ارتباطات همراه باشد، بهطوریکه رفت و برگشت سیگنال نوری به مریخ گاهی اوقات ۴۵ دقیقه طول میکشد. همین امر سبب میشود مشاورههای آنی غیرممکن باشد.
بنابراین، یک دستیار هوش مصنوعی در فضاپیما میتواند این شکاف را برطرف کند. همچنین فناوری مذکور را میتوان در مناطق دورافتاده و محیطهایی که به چنین خدماتی روی زمین نیاز دارند و دسترسی به پزشکان محدود است، به کار برد.
نظر شما