به گزارش خبرنگار مهر، خیاطان با کمک فناوری هوش مصنوعی میتوانند متر اندازهگیری را کنار بگذارند و بهترین نتیجه را دریافت کنند.
هوش مصنوعی از برنامههای رایانشی بسیار هوشمند برای بررسی عکسها و ویدئوهای افراد استفاده میکند. این برنامهها یک مدل سهبعدی از بدن فرد میسازند و تمام جزئیات دقیق و منحصربهفرد او را در نظر میگیرند.
این بدان معناست که لباسها میتوانند به طور دقیق برای بدن هر فرد دوخته شوند. به عبارت دیگر، میتوان کت و شلوار شخصیدوز را به راحتی روی رایانه یا موبایل آزمایش کرد و ظاهر آن را قبل از دوخت تغییر داد.
این فرایند شبیه یک اتاق پرو مجازی است. در همین راستا، اپلیکیشنی مبتنی بر هوش مصنوعی به نام shaku.tech ابداع شده که به خیاطان کمک میکند. این اپلیکیشن علاوه بر ارائه پلتفرمی برای جستجوی لباسها، قابلیت اندازهگیری بدن فرد را نیز دارد.
به طور دقیقتر، این اپ میتواند ویژگیهای لباس را ردیابی کند، توصیههای مشابه ارائه دهد و جستجوهای بصری را در فروشگاههای آنلاین انجام دهد.
shaku.tech میتواند بخشهای مختلف بدن را با دقت اندازهگیری کرده و سایزهای متناسب را بر اساس این اندازهها نمایش دهد.
خیاط با نصب این ابزار روی وبسایت خود، میتواند به راحتی و تنها با یک کلیک، اندازههای دقیق فرد را به دست آورد. این سیستم هوش مصنوعی فقط با دو عکس، اندازهگیریهای دقیق را انجام میدهد و تضمین میکند این اندازهها برای خرید لباس مناسب و کافی باشد.
