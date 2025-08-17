به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در زمینه توسعه کارورهای برق اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، مشترکان خانگی که موفق به کاهش مصرف شوند، قادر خواهند بود گواهی صرفهجویی دریافت کرده و از مزایای مالی آن بهرهمند شوند
رجبی مشهدی اضافه کرد: نخستین تفاهمنامه اجرای طرح صدور و معامله گواهی صرفهجویی انرژی در استان یزد به امضا رسید و این طرح به طور همزمان در استان بوشهر نیز آغاز شده است. بر اساس برنامهریزی انجام شده، قرار است این طرح به تدریج در سراسر کشور عملیاتی شود تا تمامی مشترکان خانگی بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی افزود: به دلیل کوچک بودن مصرف هر مشترک خانگی، این طرح با استفاده از کارورهای برق اجرا میشود تا صرفهجوییهای خرد به صورت تجمیعی به ارزش اقتصادی تبدیل شود.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: با توجه به گستردگی جامعه مشترکان، ورود بخش خصوصی برای مدیریت و اجرای این فرآیند ضروری است.
