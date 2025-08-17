  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

مشارکت بیش از ۱۳ هزار مودی در اجرای ۱۵۴ پروژه گیلان

مشارکت بیش از ۱۳ هزار مودی در اجرای ۱۵۴ پروژه گیلان

رشت- مدیرکل امور مالیاتی گیلان از اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۳ هزار مودی مالیاتی در اجرای ۱۵۴ پروژه مشارکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صیاد ظهر یکشنبه در نشست خبری روز خبرنگار ضمن تبریک این روز و تسلیت به شهدای عرصه خبر، اظهار کرد: جایگاه خبرنگاران در قلب ماست و یادشان هرگز از خاطر نخواهد رفت.

وی با اشاره به رونمایی طرح «نشان‌دار کردن مالیات» افزود: سال‌ها مردم این مطالبه را داشتند که بدانند مالیات‌های پرداختی‌شان در چه زمینه‌ای هزینه می‌شود. سازمان امور مالیاتی برای پاسخ به این خواسته، تصمیم گرفت مسیر مصرف مالیات را برای مردم شفاف کند.

صیاد تصریح کرد: بر اساس این طرح، مالیات‌های پرداختی در پروژه‌هایی هزینه می‌شود که مردم علاقه‌مند به مشارکت در آن هستند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: در سال گذشته ۱۵۴ پروژه استانی و ملی با مشارکت ۱۳ هزار و ۳۰۰ مودی در قالب این طرح به اجرا درآمد. در سال ۱۴۰۴، تعداد طرح‌ها به ۲۰ پروژه محدود شد اما اعتبارات آن به بیش از ۷,۳۹۲ میلیارد ریال افزایش یافت.

کد خبر 6562702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها