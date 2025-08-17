مشارکت بیش از ۱۳ هزار مودی در اجرای ۱۵۴ پروژه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صیاد ظهر یکشنبه در نشست خبری روز خبرنگار ضمن تبریک این روز و تسلیت به شهدای عرصه خبر، اظهار کرد: جایگاه خبرنگاران در قلب ماست و یادشان هرگز از خاطر نخواهد رفت.
وی با اشاره به رونمایی طرح «نشاندار کردن مالیات» افزود: سالها مردم این مطالبه را داشتند که بدانند مالیاتهای پرداختیشان در چه زمینهای هزینه میشود. سازمان امور مالیاتی برای پاسخ به این خواسته، تصمیم گرفت مسیر مصرف مالیات را برای مردم شفاف کند.
صیاد تصریح کرد: بر اساس این طرح، مالیاتهای پرداختی در پروژههایی هزینه میشود که مردم علاقهمند به مشارکت در آن هستند.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: در سال گذشته ۱۵۴ پروژه استانی و ملی با مشارکت ۱۳ هزار و ۳۰۰ مودی در قالب این طرح به اجرا درآمد. در سال ۱۴۰۴، تعداد طرحها به ۲۰ پروژه محدود شد اما اعتبارات آن به بیش از ۷,۳۹۲ میلیارد ریال افزایش یافت.
