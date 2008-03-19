نقاره ‌زنان حرم رضوی در انتظار سال تحویل 1387 هجری شمسی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیین نقاره‌زنی حرم مطهر هر روز دو نوبت هنگام طلوع و غروب خورشید به مدت ‪ ۲۰‬دقیقه توسط ‪ ۱۴‬نفر از خادمان حرم مطهر انجام می شود.

نقاره ‌زنان که بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۸۰‬سال سن دارند هر نوبت با پیمودن ‪ ۱۰۴‬پله به اتاق نقاره واقع سر در ایوان صحن انقلاب حرم مطهر می‌روند و به مدت ‪۲۰‬ دقیقه طبل نقاره و شیپور می‌نوازند.

این آوا که توسط موسیقیدانان جهان "برتر" شناخته شده و در آلبوم موسیقی جهان قرار گرفته است در ایام نوروز به خصوص در لحظه تحویل سال شور و حال دیگری دارد به نحوی که اشک در چشم حاضران در حرم و شنوندگان نوا جاری می سازد.

صدای نقاره این روزها پس از دو ماه خاموشی به احترام ایام عزاداری محرم و صفر، حال و هوای دیگری دارد.