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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

نقاره ‌زنان حرم رضوی در انتظار سال تحویل 1387 هجری شمسی

نقاره ‌زنان حرم رضوی در انتظار سال تحویل 1387 هجری شمسی

مشهد - خبرگزاری مهر: نقاره‌زنان حرم مطهر رضوی در انتظار سال تحویل 1387 هجری شمسی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیین نقاره‌زنی حرم مطهر هر روز دو نوبت هنگام طلوع و غروب خورشید به مدت ‪ ۲۰‬دقیقه توسط ‪ ۱۴‬نفر از خادمان حرم مطهر انجام می شود.

نقاره ‌زنان که بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۸۰‬سال سن دارند هر نوبت با پیمودن ‪ ۱۰۴‬پله به اتاق نقاره واقع سر در ایوان صحن انقلاب حرم مطهر می‌روند و به مدت ‪۲۰‬ دقیقه طبل نقاره و شیپور می‌نوازند.

این آوا که توسط موسیقیدانان جهان "برتر" شناخته شده و در آلبوم موسیقی جهان قرار گرفته است در ایام نوروز به خصوص در لحظه تحویل سال شور و حال دیگری دارد به نحوی که اشک در چشم حاضران در حرم و شنوندگان نوا جاری می سازد.

صدای نقاره این روزها پس از دو ماه خاموشی به احترام ایام عزاداری محرم و صفر، حال و هوای دیگری دارد.

کد مطلب 656280

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