نقاره ‌زنان حرم رضوی در انتظار سال تحویل 1387 هجری شمسی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیین نقارهزنی حرم مطهر هر روز دو نوبت هنگام طلوع و غروب خورشید به مدت ۲۰دقیقه توسط ۱۴نفر از خادمان حرم مطهر انجام می شود.
نقاره زنان که بین ۱۸تا ۸۰سال سن دارند هر نوبت با پیمودن ۱۰۴پله به اتاق نقاره واقع سر در ایوان صحن انقلاب حرم مطهر میروند و به مدت ۲۰ دقیقه طبل نقاره و شیپور مینوازند.
این آوا که توسط موسیقیدانان جهان "برتر" شناخته شده و در آلبوم موسیقی جهان قرار گرفته است در ایام نوروز به خصوص در لحظه تحویل سال شور و حال دیگری دارد به نحوی که اشک در چشم حاضران در حرم و شنوندگان نوا جاری می سازد.
صدای نقاره این روزها پس از دو ماه خاموشی به احترام ایام عزاداری محرم و صفر، حال و هوای دیگری دارد.
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