۸۰۰ زندانی در ندامتگاه قزلحصار کرج سواد آموختند

به گزارش خبرگزاری مهر، الله کرم عزیزی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده هر زندانی برای شرکت در این دورهها ۴۶۷ نفر دوره سوادآموزی، ۷۶ نفر دوره تحکیم و بقیه دوره انتقال را میگذراند.
وی اضافه کرد: تمام زندانیان در صورت نداشتن سواد باید دوره سوادآموزی را طی کنند و در صورت تمایل میتوانند دورههای تحکیم و انتقال را نیز بیاموزند.
عزیزی افزود: زندانیان پس از شرکت در آزمون پایانی دوره تحکیم و کسب نمره قبولی برای ادامه تحصیل به دوره انتقال راه مییابند.
وی بیان کرد: زندانیان در بدو ورود به زندان به منظور بهره مندی از سواد از سوی واحد آموزش مجتمع ندامتگاهی قزلحصار مورد ارزیابی تحصیلی قرار میگیرند تا چنانچه توانایی خواندن و نوشتن نداشتند به کلاسهای نهضت سواد آموزی معرفی شوند.
عزیزی گفت: آموزش با حضور نیروهای آموزش و پرورش استان البرز ارائه میشود و اقلام آموزشی و کتاب به صورت رایگان در اختیار زندانیان قرار میگیرد.
مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار خاطرنشان کرد: علاوه بر آموزش، برنامه و فعالیتهایی مانند مسابقات کتابخوانی، انشا نویسی، مهارت آموزی و مهارتهای اساسی زندگی نیز ارائه میشود.
وی گفت: علاوه بر تحصیلات اولیه زندانیان، زمینه تحصیل از سواد آموزی تا تحصیلات دانشگاهی نیز در قزلحصار فراهم است.
عزیزی اظهار کرد: تحصیل زندانیان از اساسیترین برنامههای بازپروری برای بازسازی شخصیت آنان است؛ به همین منظور واحد آموزش اداره کل زندانهای استان تهران این مهم را به عنوان یکی از برنامههای اجرایی در سطح زندانها اجرایی کرده است.
مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار یادآور شد که اکنون آموزشیاران با حضور در کلاسهای درسی مرکز یادگیری اندیشه نو به صورت کلاسیک در حال تدریس و آموزش زندانیان هستند.
وی گفت: اکنون شرایط ادامه تحصیل زندانیان با هدف توانمند سازی آنان به واسطه فراگیری دانش و علوم مختلف از مقطع نهضت سواد آموزی تا دانشگاه در مجتمع ندامتگاهی قزلحصار مهیا است.
مجتمع ندامتگاهی قزلحصار یکی از زندانهای مستقر در کرج است که زیر نظر اداره کل زندانهای استان تهران اداره میشود.
