توقیف ۵۵۰ موتورسیکلت متخلف در بجنورد طی ۴ ماه گذشته

سرهنگ محمد گل‌محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های انتظامی و در پی گشت‌زنی‌های هدفمند، طی چهار ماه گذشته ۵۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توسط ماموران پلیس در بجنورد متوقف و توقیف شد.

وی افزود: هم‌اکنون هشت گشت موتوری در شیفت عصر و شب در خیابان‌ها و پارک‌های بجنورد حضور دارند و بر اساس درخواست‌های مکرر شهروندان، در خیابان‌های شهید صیاد شیرازی، ابوذر و نادر، به‌ویژه پارک نادر (پارک آذری)، استقرار ماموران انتظامی به صورت مستمر انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد با اشاره به برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ پارک بجنورد به‌صورت سرزده در صبح و عصر تحت گشت‌زنی پلیس قرار دارد، به طور مثال در یکی از روزها، پارک‌های محدوده شمالی شهر شامل پارک جوادیه، کتابخانه آیت‌الله مهمان‌نواز و پارک فدک تحت پوشش گشت انتظامی قرار گرفتند.

سرهنگ گل‌محمدزاده در پایان تصریح کرد: شهروندان می‌توانند نیازها، درخواست‌ها و حتی نارضایتی‌های خود از عملکرد نیروی انتظامی را از طریق سامانه ۱۹۷ اطلاع دهند.