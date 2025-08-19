سه مجروح در برخورد پژو با پراید در محور گلستان–چمن بید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمینژاد اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف رخبهرخ در محور جنگل گلستان–چمن بید، بلافاصله مأموران انتظامی پاسگاه رباط قرهبیل به همراه عوامل امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، سه سرنشین از دو خودرو به علت شدت جراحات توسط تیمهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرمه خاطرنشان کرد: علت دقیق این سانحه در دست بررسی است که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
سرهنگ قائمینژاد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی گفت: پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز میتواند به شکل چشمگیری از وقوع حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری کند.
