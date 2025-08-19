  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

سه مجروح در برخورد پژو با پراید در محور گلستان–چمن بید

سه مجروح در برخورد پژو با پراید در محور گلستان–چمن بید

بجنورد- فرمانده انتظامی گرمه از وقوع تصادف شدید میان دو خودروی سواری پژو پارس و پراید در محور جنگل گلستان به چمن بید خبر داد و گفت: این حادثه سه مجروح برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف رخ‌به‌رخ در محور جنگل گلستان–چمن بید، بلافاصله مأموران انتظامی پاسگاه رباط قره‌بیل به همراه عوامل امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، سه سرنشین از دو خودرو به علت شدت جراحات توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه خاطرنشان کرد: علت دقیق این سانحه در دست بررسی است که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

سرهنگ قائمی‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی گفت: پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز می‌تواند به شکل چشمگیری از وقوع حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری کند.

کد خبر 6564868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها