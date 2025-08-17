وعده های نتانیاهو از ابتدای جنگ غزه؛ دروغ و غیرقابل تحقق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه های رژیم صهیونیستی به دروغ های نتانیاهو درباره غزه اشاره کردند.
رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت در این باره آورده است: از ابتدای جنگ، نتانیاهو وعدههای مکرری داده است از جمله نابودی حماس، بازگرداندن اسرا و پایان سریع جنگ. اما واقعیت نشان داد که وعدههای دروغی بودند که محقق نشدند.
نتانیاهو گفت که جنگ تا نابودی حماس ادامه خواهد یافت، اما بعداً اذعان کرد که راه طولانی است، که این مسئله، گمراهسازی افکار عمومی از سوی او را ثابت میکند.
او متعهد شد که اجازه ورود هیچ کمکی به غزه را ندهد، سپس تحت فشار بینالمللی مجبور شد تا سوخت و کمکهای محدودی را وارد کند، که این با وعدههایش در تناقض آشکار است.
همچنین نتانیاهو اعلام کرد که ارتش بر ۷۵٪ از نوار غزه مسلط شده است، اما در کنترل شهر غزه و اردوگاههای مرکزی ناکام ماند، که این موضوع اغراقها و فریبکاریهای او را آشکار میسازد.
نتانیاهو از پیروزی کامل سخن گفت. ولی او در بازگرداندن تمام اسرا ناکام ماند و حتی ارتش او به اشتباه تعدادی از آنها را کشت که این موضوع شکست سیاستهای او را برملا میکند.
او سعی کرد ادامه جنگ را به عنوان نبرد موجودیتی توجیه کند، در حالی که نتیجه این جنگ، چیزی نبود جز بحران انسانی فاجعهبار و فشارهای بینالمللی از جمله ممنوعیت صادرات سلاح از سوی آلمان به تل آویو.
نتانیاهو مدام تکرار میکند که صلح بدون خلع سلاح حماس غیرممکن است تا ادامه جنگ را توجیه کند در حالی که وعدههای قبلی او ثابت کرده است که صرفاً دروغهایی برای خرید زمان و راضی نگه داشتن طرفدارانش بودهاند.
