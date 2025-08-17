  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

رسوایی جنسی جدید عضو کابینه نتانیاهو در آمریکا

رئیس بخش اطلاعات و هوش مصنوعی کابینه نتانیاهو به اتهام کودک آزاری در ایالت لاس وگاس آمریکا بازداشت شد.

به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، مقامات نوادا در آمریکا، تام آرتیوم، رئیس بخش اطلاعات و هوش مصنوعی کابینه رژیم صهیونیستی که از نزدیکان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم به شمار می‌رود را به اتهام فریب یک کودک آمریکایی از طریق اینترنت و تجاوز به او در ایالت لاس وگاس دستگیر کردند.

واحد مبارزه با جرایم کودکان، بعد از این جنایت بلافاصله وی را بازداشت کرد، اما این مقام صهیونیست تنها پس از چند ساعت، بدون محاکمه یا وثیقه، آزاد شد تا مستقیماً به تل‌آویو بازگردد. این در حالی است که وی در پست خود از مصونیت سیاسی برخوردار نبود.

مقامات آمریکایی هنوز دلایل این آزادی بحث‌برانگیز را توضیح نداده‌اند.

