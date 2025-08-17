  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

۸ واحد صنفی متخلف در خمینی شهر پلمب شد

اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از پلمب ۸ واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و سایر تخلفات صنفی خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ساماندهی و بازدید از واحدهای صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر اجرا شد.

وی افزود: در این طرح از ۱۶ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در پایان ۸ واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب و سایر تخلف صنفی پلمب و از ادامه فعایت آنان جلوگیری به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با تشکر از آن دسته از متصدیان واحدهای صنفی که ضمن رعایت قوانین، همواره با پلیس همکاری و همراهی دارند خاطر نشان کرد: همه واحدهای صنفی بایستی دارای مجوز از مبادی مربوطه بوده و در چارچوب‌های قانونی فعالیت کنند.

