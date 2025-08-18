https://mehrnews.com/x38NVL ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳ کد خبر 6564125 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳ اجرای «طرح E1» چگونه تیر خلاص را به تشکیل دولت مستقل فلسطین زد+فیلم گزارشگر الجزیره میگوید که اسموتریچ با تامین مالی یک طرح شهرک سازی موافقت کرده است؛ طرحی که میتواند پایه های اصلی تشکیل دولت آتی فلسطین را از بین ببرد. کد خبر 6564125 کپی شد مطالب مرتبط واکنش شدید الازهر مصر به توهمات نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ» مقام اطلاعاتی عربستان: نتانیاهو خواهان اسرائیل از نیل تا فرات است واکنش حماس به تحرکات اشغالگران برای اشغال شهر غزه برچسبها غزه جنگ غزه رژیم صهیونیستی بتسلئیل اسموتریچ
