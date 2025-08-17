شهادت دختر بچه فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

در این میان منابع فلسطینی از شهادت منی عاصم فیاض دختربچه فلسطینی بر اثر اصابت ترکش ناشی از بمباران خان یونس در صبح امروز از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بنا به گزارش‌های رسانه‌ای، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادری که آوارگان در غرب خان‌یونس (جنوب غزه) در آن اسکان داشتند، ۴ نفر شهید و تعدادی نیز زخمی شدند.

منابع بیمارستانی در غزه گفتند که از ابتدای بامداد امروز تا به این لحظه ۲۹ نفر در حملات ارتش صهیونیستی شهید شده‌اند.

همزمان دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه امروز یکشنبه طی بیانیه‌ای اوضاع غزه برای کودکان و نوزادان را بسیار سخت خواند و تأکید کرد که آن‌ها با مرگ تدریجی مواجه هستند.

این مرکز اعلام کرد که مقامات صهیونیست به اجرای سیاستی هدفمند ادامه می‌دهند که بر مهندسی قحطی و قتل تدریجی بیش از ۲.۴ میلیون نفر در نوار غزه، از جمله بیش از ۱.۲ میلیون کودک فلسطینی مبتنی است که جنایت نسل‌کشی تمام عیاری به شمار می‌رود.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه همچنین بیان کرد که خطرناک‌ترین بخش این جنایت ادامه‌دار این است که قربانیان اصلی آن کودکان و بیماران هستند؛ به طوری که بیش از ۴۰,۰۰۰ نوزاد (زیر یک سال) از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند.

بنا به این گزارش، جان این کودکان در معرض خطر مرگ تدریجی قرار دارد و هر روز، تعدادی از این کودکان و بیماران به دلیل سوءتغذیه و گرسنگی، شهید می‌شوند.

این مرکز همچنین گفت که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ کودک و بیمار به طور خاص از کمبود شدید مواد غذایی رنج می‌برند که هشداری است از یک فاجعه انسانی گسترده.