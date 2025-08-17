همدان میزبان سه رویداد بزرگ فرهنگی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی عصر یکشنبه در دیدار با نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزبانی این استان در سه رویداد مهم فرهنگی شامل جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، جشنواره مطبوعات غرب کشور و جشنواره ملی شعر کودک رضوی اظهار کرد: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های بالای فرهنگی و هنری، می‌تواند میزبانی شایسته برای این رویدادها باشد و انتخاب آن به‌عنوان مرکز برگزاری، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های استان است.

وی با اشاره به برگزاری بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در هفته نخست آذرماه افزود: بخشی از هماهنگی‌های این جشنواره در سطح ملی انجام می‌شود اما تلاش داریم نقش و سهم استان پررنگ‌تر از گذشته باشد.

جوادی خاطرنشان کرد: دبیرخانه دائمی این جشنواره در همدان مستقر خواهد شد تا این رویداد ماندگار در تقویم فرهنگی کشور ثبت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین از برگزاری جشنواره دوسالانه مطبوعات غرب کشور در همدان خبر داد و گفت: این جشنواره همراه با همایش و نمایشگاه سه‌روزه برگزار می‌شود.

وی در ادامه به برگزاری جشنواره ملی شعر کودک رضوی با همکاری شهرهای همدان و مشهد اشاره کرد و افزود: حضور شاعران توانمند در این جشنواره فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های ادبی کشور و ایجاد ارتباط میان نسل جوان و شاعران برجسته است.