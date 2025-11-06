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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

جوادی: همدان میزبان هم‌افزایی مطبوعاتی کشور شد

جوادی: همدان میزبان هم‌افزایی مطبوعاتی کشور شد

همدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: جشنواره مطبوعات امسال زمینه هم‌افزایی و شناخت متقابل اصحاب رسانه استان‌ها را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادی ظهر پنجشنبه در آئین پایانی جشنواره مطبوعات منطقه‌ای کشور با بیان اینکه رسانه رکن اثرگذار توسعه فرهنگی است، اظهار کرد: تلاش کردیم فضایی برای هم‌افزایی، تبادل تجربه و آشنایی اصحاب رسانه استان‌های مختلف ایجاد کنیم تا این رخداد به نقطه عطفی برای تحول در عرصه مطبوعات تبدیل شود.

وی افزود: تحقق چنین برنامه‌ای ممکن نبود مگر با حمایت‌ها و همراهی‌های دلسوزانه معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار همدان خوشبختانه همکاری مجموعه مدیران فرهنگی، اجرایی و رسانه‌ای استان شرایط برگزاری شایسته این آئین را فراهم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با قدردانی از حضور اساتید برجسته حوزه رسانه و ارتباطات در نشست‌های تخصصی جشنواره تصریح کرد: حضور این چهره‌های علمی سطح کیفی برنامه را ارتقا داد و انگیزه‌ای تازه برای نسل جوان روزنامه‌نگاران ایجاد کرد.

جوادی از خانه مطبوعات و رسانه‌های همدان نیز به‌عنوان بازوی اصلی اجرایی جشنواره یاد کرد و گفت: بیش از چهار ماه کار شبانه‌روزی همکاران‌مان در خانه مطبوعات موجب شد تمامی مراحل داوری، فراخوان و برگزاری نهایی با شکوه و دقت پیش برود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان همدان نشان داد می‌تواند میزبان شایسته‌ای برای رویدادهای ملی باشد و این تجربه نشان داد که اتحاد فعالان رسانه‌ای می‌تواند موتور محرک توسعه فرهنگی کشور باشد.

کد مطلب 6647077

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