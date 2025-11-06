به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادی ظهر پنجشنبه در آئین پایانی جشنواره مطبوعات منطقهای کشور با بیان اینکه رسانه رکن اثرگذار توسعه فرهنگی است، اظهار کرد: تلاش کردیم فضایی برای همافزایی، تبادل تجربه و آشنایی اصحاب رسانه استانهای مختلف ایجاد کنیم تا این رخداد به نقطه عطفی برای تحول در عرصه مطبوعات تبدیل شود.
وی افزود: تحقق چنین برنامهای ممکن نبود مگر با حمایتها و همراهیهای دلسوزانه معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار همدان خوشبختانه همکاری مجموعه مدیران فرهنگی، اجرایی و رسانهای استان شرایط برگزاری شایسته این آئین را فراهم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با قدردانی از حضور اساتید برجسته حوزه رسانه و ارتباطات در نشستهای تخصصی جشنواره تصریح کرد: حضور این چهرههای علمی سطح کیفی برنامه را ارتقا داد و انگیزهای تازه برای نسل جوان روزنامهنگاران ایجاد کرد.
جوادی از خانه مطبوعات و رسانههای همدان نیز بهعنوان بازوی اصلی اجرایی جشنواره یاد کرد و گفت: بیش از چهار ماه کار شبانهروزی همکارانمان در خانه مطبوعات موجب شد تمامی مراحل داوری، فراخوان و برگزاری نهایی با شکوه و دقت پیش برود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استان همدان نشان داد میتواند میزبان شایستهای برای رویدادهای ملی باشد و این تجربه نشان داد که اتحاد فعالان رسانهای میتواند موتور محرک توسعه فرهنگی کشور باشد.
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