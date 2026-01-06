به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی بعدازظهر سه‌شنبه نشست خبری جشنواره ملی شعر آیات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه شعر کودک و نوجوان، اظهار کرد: امسال دو رویداد ملی در این حوزه شامل جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان با محور مفاهیم و تعالیم رضوی و امام رضا (ع) و جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان آیات قرآنی در استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: استان همدان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری، حوزه کودک و نوجوان را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی خود انتخاب کرده و تلاش شده است این رویکرد از طریق برگزاری رویدادهای متنوع در حوزه فیلم، تئاتر، کتاب و شعر کودک و نوجوان در سال جاری و سال‌های آینده تثبیت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر نقش مؤثر فعالیت‌های فرهنگی و هنری در تربیت نسل آینده تصریح کرد: وظیفه ما این است که با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و هنری، نسلی خوش‌فکر، مسئولیت‌پذیر و آینده‌ساز برای کشور تربیت کنیم؛ رویکردی که به اذعان فعالان فرهنگی و هنری، استان همدان ظرفیت مناسبی برای تحقق آن دارد.

جوادی با اشاره به ورود هر دو جشنواره به مرحله اجرا، گفت: آئین اختتامیه جشنواره ملی شعر آیات در دهه مبارک فجر و در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه با حضور شاعران و میهمانانی از سراسر کشور در همدان برگزار خواهد شد.

وی برگزاری عصر شعر، نشست‌های ادبی، بازدیدهای فرهنگی از جمله دیدار با کودکان مبتلا به سرطان و رونمایی از آثار ادبی را از جمله برنامه‌های جانبی این جشنواره‌ها برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اثربخشی رویدادهای فرهنگی اظهار کرد: جشنواره‌ها زمانی به معنا و اثرگذاری واقعی می‌رسند که رسانه‌ها به‌خوبی آن‌ها را منعکس کنند، چراکه هدف نهایی این برنامه‌ها افزایش امید، نشاط اجتماعی و توجه ویژه به کودکان و نوجوانان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: داوری آثار توسط افراد متخصص و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی از دیگر بخش‌های مهم این رویدادهای ملی خواهد بود.