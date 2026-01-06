  1. استانها
جوادی: اختتامیه جشنواره ملی شعر آیات همزمان با دهه فجر برگزار می‌شود

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از برگزاری آیین اختتامیه جشنواره ملی شعر آیات همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی بعدازظهر سه‌شنبه نشست خبری جشنواره ملی شعر آیات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه شعر کودک و نوجوان، اظهار کرد: امسال دو رویداد ملی در این حوزه شامل جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان با محور مفاهیم و تعالیم رضوی و امام رضا (ع) و جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان آیات قرآنی در استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: استان همدان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری، حوزه کودک و نوجوان را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی خود انتخاب کرده و تلاش شده است این رویکرد از طریق برگزاری رویدادهای متنوع در حوزه فیلم، تئاتر، کتاب و شعر کودک و نوجوان در سال جاری و سال‌های آینده تثبیت شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر نقش مؤثر فعالیت‌های فرهنگی و هنری در تربیت نسل آینده تصریح کرد: وظیفه ما این است که با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و هنری، نسلی خوش‌فکر، مسئولیت‌پذیر و آینده‌ساز برای کشور تربیت کنیم؛ رویکردی که به اذعان فعالان فرهنگی و هنری، استان همدان ظرفیت مناسبی برای تحقق آن دارد.

جوادی با اشاره به ورود هر دو جشنواره به مرحله اجرا، گفت: آئین اختتامیه جشنواره ملی شعر آیات در دهه مبارک فجر و در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه با حضور شاعران و میهمانانی از سراسر کشور در همدان برگزار خواهد شد.

وی برگزاری عصر شعر، نشست‌های ادبی، بازدیدهای فرهنگی از جمله دیدار با کودکان مبتلا به سرطان و رونمایی از آثار ادبی را از جمله برنامه‌های جانبی این جشنواره‌ها برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اثربخشی رویدادهای فرهنگی اظهار کرد: جشنواره‌ها زمانی به معنا و اثرگذاری واقعی می‌رسند که رسانه‌ها به‌خوبی آن‌ها را منعکس کنند، چراکه هدف نهایی این برنامه‌ها افزایش امید، نشاط اجتماعی و توجه ویژه به کودکان و نوجوانان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: داوری آثار توسط افراد متخصص و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی از دیگر بخش‌های مهم این رویدادهای ملی خواهد بود.

