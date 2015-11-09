به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند شامگاه یکشنبه در کارگروه فرهنگی و امور اجتماعی استان همدان بابیان اینکه متولی فرهنگ‌های بومی و محلی شوراهای فرهنگ عمومی و کارگروه‌های تخصصی در این حوزه هستند، افزود: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی نماد فرهنگی استان را به نمایش می‌گذارد که در این راستا باید به فرهنگ‌های بومی و محلی و گویش‌ها توجه خاصی داشته باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر گویش‌های محلی جای خود را به گویش فارسی دهند زبان فارسی ریشه خود را از دست خواهد داد، اظهار داشت: وقتی صحبت از زبان فارسی می‌شود منظور گویش‌های محلی است.

فولادوند در ادامه به برگزاری همایش شعر کودک نوجوان اشاره کرد و یادآور شد: در این همایش باید به گویش‌ها و لهجه‌ها محلی توجه خاصی شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان نیز در این جلسه طرح پیشنهادی برگزاری همایش ملی شعر کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: استان همدان به‌عنوان قطب فعالیت‌های کودک و نوجوان معرفی‌شده است.

همدان ظرفیت‌های خوبی در حوزه ادبیات و شعر کودک و نوجوان دارد

محمدرضا جوادی در ادامه بابیان اینکه استان همدان ظرفیت‌های خوبی در حوزه ادبیات و شعر کودک و نوجوان دارد، افزود: ظهور شاعران بزرگی چون مصطفی رحمان دوست و غیره از این استان گواه بر این مدعاست که در همین راستا به دنبال برگزاری همایش ملی شعر کودک و نوجوان در همدان هستیم.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ شعر کودک و نوجوان استان خراسان نیز حرف‌هایی برای گفتن دارد، افزود: همایش ملی شعر کودک و نوجوان برای نخستین بار در کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با تأکید بر اینکه با برگزاری این‌گونه همایش‌ها و حضور بزرگان شعر و ادب در کنار هم فضای مناسبی برای تبادل تجارب و آخرین یافته‌های در این حوزه فراهم می‌کند، اظهار داشت: یک بخش این همایش شامل حضور اساتیدی است که برای کودکان و نوجوانان شعر می‌گویند و یک بخش هم شامل نوقلمانی می‌شود که شعر می‌گویند.

جوادی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای برگزاری همایش شعر کودک و نوجوان را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: برگزاری کارگاه نقد و آسیب‌شناسی شعر کودک، چاپ آثار برگزیده، برگزاری مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان، تکریم یا نکوداشت یکی از شاعران حوزه کودک و نوجوان و غیره از بخش این همایش خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه هر یک از کلاس‌های ادبی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر عضو هستند، عنوان کرد: این جشنواره مکمل سیاست‌های طراحی‌شده در کانون پرورش فکری است و این کانون با تدارک این برنامه درصدد است تا کودکان را با افق فردایشان آشنا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، گفت: در حوزه فرهنگ، هنر و آموزش با مشکل کادر مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام علی دشتی بابیان اینکه در اجرای برنامه‌ها، پیشنهاد‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حوزه فرهنگی و اجتماعی را ازلحاظ کادر تقویت کند، افزود: بهتر است به‌جای برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌های محلی را به‌منظور شناسایی استعدادها برگزار کنیم و در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم تا چند سال بعد شاهد شکوفایی استعدادهای زیادی باشیم.