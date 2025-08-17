نمایش اسناد جنگ ۱۲ روزه در موزه دفاع مقدس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه دفاع مقدس در موزه مازندران، روز آزادگان را یادآور استقامت و ایستادگی دانست و بر ضرورت پاسداشت این میراث معنوی تأکید کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس تصریح کرد: انسجام و همگرایی نهادهای مختلف می‌تواند به غنای برنامه‌ها بیفزاید و رویدادهایی نظیر شب شعر و خاطره، گردهمایی رزمندگان، روایتگری میدانی و برگزاری پویش‌های مردمی باید در اولویت قرار گیرد.

سلامی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای بازدید عمومی از موزه دفاع مقدس و نیز رونمایی از آثار تازه در حوزه مقاومت بخشی از طرح‌های پیش‌بینی شده است. ظرفیت ۲۲ کارگروه استانی نیز فرصتی مهم برای اجرای برنامه‌های کیفی و ماندگار به شمار می‌رود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران مردمی‌سازی و میدان دادن به نسل جوان را محور اصلی فعالیت‌ها معرفی کرد و گفت: حضور جوانان نه تنها به پویایی برنامه‌ها کمک می‌کند بلکه زمینه انتقال ارزش‌ها به نسل‌های بعدی را نیز فراهم می‌سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جمع‌آوری اسناد مربوط به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ سند در استان گردآوری شده و در آینده نزدیک در موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران به نمایش گذاشته خواهد شد.