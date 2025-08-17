به گزارش خبرگزاری مهر، استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در منطقه امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی ان ان» در سخنانی اعلام کرد: در جریان دیدار ترامپ و پوتین (در آلاسکا)، ما بر سر تضمین‌های امنیتی قوی که قواعد بازی را تغییر می‌دهد، توافق کردیم.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در منطقه در این خصوص ادامه داد: در آلاسکا میانجی بودیم و به وضوح از دیدگاه اوکراین حمایت کردیم. روسیه در مورد سرزمین‌های اوکراین که تصرف کرده بود، امتیازاتی داد. ما با زلنسکی رایزنی خوبی داشتیم و سعی کردیم با سرعت بسیار بالایی به یک توافق صلح دائمی دست یابیم.

استیو ویتکاف، در ادامه اضافه کرد: تبادل ارضی بین روسیه و اوکراین برای این توافق ضروری است، اما نمی‌توان آن را با حضور پوتین در آلاسکا مورد بحث و بررسی قرار داد. ما در مورد تبادل ارضی با زلنسکی صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که خیلی زود به یک توافق صلح منجر شود.

وی سپس افزود: ۵ منطقه‌ای که روسیه خواهان آن است، از دیدگاه ما همواره هسته اصلی توافق بوده‌اند. روس‌ها در مورد این ۵ منطقه، امتیازاتی را روی میز گذاشته‌اند. پوتین همچنین پذیرفت که در قالب قانونگذاری داخلی، تعهد کند وارد هیچ قلمرو دیگری در اوکراین یا سایر نقاط اروپا نشود. فردا موضوع مناطق درگیر در مناقشه اوکراین با زلنسکی مورد بحث قرار خواهد گرفت. ایالات متحده در مورد امتیازات ارضی احتمالی کی یف تصمیمی نمی‌گیرد، بلکه فقط به عنوان میانجی در مذاکرات عمل می‌کند.