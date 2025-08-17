به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، استفان کورنلیوس سخنگوی دولت آلمان امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که فردریش مرتس، صدراعظم این کشور فردا دوشنبه برای شرکت در نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی به واشنگتن سفر خواهد کرد.

سخنگوی دولت آلمان در این خصوص گفت: محور این سفر تبادل اطلاعات با ترامپ پس از نشست آلاسکا است.

آنطور که استفان کورنلیوس اعلام کرد، موضوعات مذاکرات شامل مسائل امنیتی، موضوعات ارضی و حمایت مداوم از اوکراین و تحریم‌ها علیه مسکو خواهد بود.

اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که بنا به درخواست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، به دیدار فردای وی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید ملحق خواهد شد.

فون در لاین در «ایکس» نوشت: بعدازظهر امروز در بروکسل از ولودیمیر زلنسکی استقبال خواهم کرد. به همراه هم در کنفرانس ویدئویی «ائتلاف مشتاقان» شرکت خواهیم کرد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفت که عصر دوشنبه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار و درباره توافقی برای پایان دادن به جنگ بین مسکو و کی‌یف گفتگو خواهد کرد.