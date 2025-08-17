  1. ورزش
گزینه جوان پرسپولیس به بازیکن سرشناس خارجی ترجیح داده شد

سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد در بازی نخست تیمش از بازیکن زیر ۲۱سال در ترکیب استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان قصد دارد در نخستین دیدار پرسپولیس در لیگ بیست و پنجم مقابل فجر شهید سپاسی، از یعقوب براجعه در پست مدافع راست استفاده کند. این بازیکن جوان که مدت‌هاست در تمرینات سرخپوشان حضور فعال دارد، به دلیل سرعت و فیزیک مناسب توانسته نظر سرمربی را جلب کند.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که سرژ اوریه مدافع باتجربه و مشهور پرسپولیس که سابقه بازی در تیم‌هایی نظیر پاری سن ژرمن فرانسه و ویارئال اسپانیا را دارد، هنوز در حال پشت سر گذاشتن تمرینات فشرده بدنی برای رسیدن به آمادگی کامل است و احتمالاً از هفته‌های بعد در ترکیب اصلی دیده شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۹:۳۰ فردا دوشنبه در هفته اول لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.

