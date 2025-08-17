گزینه جوان پرسپولیس به بازیکن سرشناس خارجی ترجیح داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان قصد دارد در نخستین دیدار پرسپولیس در لیگ بیست و پنجم مقابل فجر شهید سپاسی، از یعقوب براجعه در پست مدافع راست استفاده کند. این بازیکن جوان که مدت‌هاست در تمرینات سرخپوشان حضور فعال دارد، به دلیل سرعت و فیزیک مناسب توانسته نظر سرمربی را جلب کند.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که سرژ اوریه مدافع باتجربه و مشهور پرسپولیس که سابقه بازی در تیم‌هایی نظیر پاری سن ژرمن فرانسه و ویارئال اسپانیا را دارد، هنوز در حال پشت سر گذاشتن تمرینات فشرده بدنی برای رسیدن به آمادگی کامل است و احتمالاً از هفته‌های بعد در ترکیب اصلی دیده شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۹:۳۰ فردا دوشنبه در هفته اول لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.