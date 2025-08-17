گلایه سرمربی پرسپولیس به گوش دو بازیکن اخراجی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار با فجر شهید سپاسی شیراز درباره وضعیت سعید مهری و سردار دورسون توضیحاتی ارائه داد. او گفت: «دو بازیکن خودشان گفتند می‌خواهیم برویم و من هم به باشگاه اعلام کردم مشکلی نیست و می‌توانند جدا شوند.»

با این حال، شرایط برای دو بازیکن متفاوت پیش رفته است. سعید مهری دیگر جایی در ترکیب پرسپولیس ندارد و جدایی او قطعی شد اما سردار دورسون به دلیل نیاز فنی فعلا در پرسپولیس ماندنی است؛ هرچند همچنان در فهرست خروجی سرخپوشان قرار دارد.

هاشمیان نسبت به دوگانگی رفتاری این بازیکنان ابراز دلخوری کرد و تأکید داشت انتظار داشته آنچه در تصمیماتشان وجود دارد را شفاف و صریح در رسانه‌ها عنوان کنند.